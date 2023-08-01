Сотрудники ДЧС спасли 70 человек из горящей высотки в Алматы

Также по лестничному маршу эвакуированы более 300 человек.

Фото пресс-службы МЧС РК

Крупный пожар произошел 1 августа в многоквартирном доме в Алматы. По данным пресс-службы МЧС РК , в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом №54, передает корреспондет Kazpravda.kz.

«Было установлено горение электрических кабелей в лифтовой шахте на уровне 5-го, 6-го этажа», - сообщил начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС г.Алматы Скабаев Айдар Несипбекович.

По его словам, силами ДЧС по лестничному маршу эвакуированы более 300 человек, кроме того посредством 3-х коленной лестницы и трех автолестниц спасены 70 человек. В 18:46 пожар был потушен.

В работах были задействованы 50 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС.

Как отмечают в ДЧС, жертв и пострадавших нет.