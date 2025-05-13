Какую помощь оказывают молодежные центры здоровья в Алматы

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

В городе действует 14 таких центров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы усиливают меры по охране репродуктивного здоровья и расширяют доступ молодежи к медико-социальной помощи. В городе увеличивается число обращений в молодежные центры здоровья, растет охват женщин профилактическими программами. Подробнее об этом на брифинге региональной службы коммуникаций в рамках недели репродуктивного здоровья рассказала руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка Управления общественного здравоохранения г. Алматы Жадыра Ахметова, сообщает Kazpravda.kz

«Охрана репродуктивного здоровья  один из ключевых приоритетов системы здравоохранения и социальной политики Алматы. Согласно данным за первый квартал 2025 года, наблюдаются позитивные изменения в вопросах планирования семьи, медицинской профилактики и работы с молодежью»,  сказала она.

По данным спикера, численность прикрепленного населения Алматы на 1 апреля 2025 года составила 2 348 096 человек, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 2,5% больше по сравнению аналогичным периодом 2024 года. При этом количество детей увеличилось на 2,5%, подростков - на 18%.

Особое внимание уделяется подготовке женщин к материнству: охват прегравидарной подготовкой увеличился с 19,1% в 2024 году до 50,8% в 2025 году при целевом плане 48%. Это свидетельствует о растущем уровне медицинской осведомленности среди женщин и эффективности профилактических программ.

«Прогресс в охвате прегравидарной подготовкой - это важный шаг вперед, который может существенно повлиять на снижение рисков для здоровья матерей и детей. Увеличение показателя с 19,1% до 50,8% в сравнении с 2024 годом при плане 48% подтверждает успешность внедрения новых методов, улучшение организации медицинского обслуживания и повышения осведомленности среди женщин»,  подчеркнула Ахметова.

Также в Алматы продолжают активно функционировать молодежные центры здоровья (МЦЗ) - специализированные учреждения, где подростки и молодежь получают комплексную медико-психосоциальную поддержку. В городе действует 14 таких центров. По итогам первого квартала 2025 года в центры обратились более 25 тысяч человек, что больше на 66% по сравнению с  аналогичным периодом прошлого года.

При этом, наибольшее количество посетителей обращались за помощью психологов (8 627 обращений), терапевтов (6 063), гинекологов (5 745) и урологов (2 225).

На сегодня в центрах работает 98 специалистов, из которых 60% прошли специализированную сертификацию по вопросам репродуктивного и психического здоровья. Это соответствует стандартам, утвержденным Минздравом.

«Комплексный подход к охране репродуктивного здоровья в Алматы включает не только медицинскую помощь, но и образовательные, просветительские и психосоциальные меры», – резюмировала эксперт. 

Также она добавила, что такие шаги способствуют укреплению здоровья населения, развитию культуры осознанного родительства и повышению качества жизни горожан. 

#здоровье #Алматы #молодежь #центры

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