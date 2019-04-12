Камеры "Сергек" сожгли в Шымкенте

В одном из населенных пунктов Шымкента сожгли камеры "Сергек", из-за чего увеличилось количество ДТП. Об этом сообщил заместитель акима города Данат Жумин, передает Kazpravda.kz.
"В одном из населенных пунктов города в прошлом году мы установили камеры "Сергек". Спустя какое-то время их сожгли. Полиция начала расследование. Предположили, что местные "лихачи" таким образом решили выразить протест нашему начинанию по повышению безопасности на дорогах. Но интересно другое. На днях к нам поступило коллективное обращение от жителей этого же населенного пункта. Просят как можно скорее установить новые камеры на месте сгоревших. Говорят, что страдают из-за нарушителей ПДД, по чьей вине уже несколько людей здесь стали жертвами, в том числе и со смертельным исходом", – рассказал Жумин на своей странице в Facebook.
Камеры "Сергек" в Шымкенте были установлены в сентябре 2018 года на 35 городских перекрестках.
"Наша задача создать во всех сферах города такие условия, при которых никто не будет иметь возможности безнаказанно нарушать общепринятые правила...", – заключил заместитель акима Шымкента.