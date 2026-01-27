Канал сбыта психотропных веществ пресекли в Актобе

Молодого парня осудили на семь лет за сбыт мефедрона через Telegram

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В сентябре 2025 года сотрудники Департамента полиции на транспорте задержали 21-летнего жителя Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

Задержанный занимался незаконным сбытом психотропных веществ в особо крупном размере.

Противоправная деятельность осуществлялась бесконтактным способом путем размещения закладок с использованием интернет-мессенджера Telegram.

«Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является психотропным средством синтетического происхождения мефедрон общей массой 20 граммов. По данному факту проведено досудебное расследование. В январе приговором городского суда № 2 злоумышленник признан виновным и осужден к семи годам лишения свободы», – проинформировали в правоохранительных органах.

Напомним, по приговору Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай несовершеннолетний житель города Семей, студент третьего курса колледжа, был осужден за участие в сбыте психотропных веществ. В роли «закладчика» несовершеннолетний проработал чуть больше месяца. 

#полиция #МВД #Актобе #сбыт #канал

