В роли «закладчика» несовершеннолетний проработал чуть больше месяца

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По приговору Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай несовершеннолетний житель города Семей, студент третьего курса колледжа, осужден за участие в сбыте психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В роли «закладчика» несовершеннолетний проработал чуть больше месяца.

С учетом возраста и обстоятельств дела суд назначил наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, предназначенном для содержания несовершеннолетних.