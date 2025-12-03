В роли «закладчика» несовершеннолетний проработал чуть больше месяца
По приговору Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних области Абай несовершеннолетний житель города Семей, студент третьего курса колледжа, осужден за участие в сбыте психотропных веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона
С учетом возраста и обстоятельств дела суд назначил наказание в виде пять лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, предназначенном для содержания несовершеннолетних.
«Прокуратура области Абай предупреждает граждан, особенно подростков и их родителей, о высокой опасности вовлечения в противоправные схемы через мессенджеры и социальные сети, поскольку любые предложения о «быстром заработке» путем закладок, курьерских поручений или хранения неизвестных веществ приводят к тяжким уголовным последствиям», – говорится в информации.