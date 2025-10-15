В Сеуле проходит Alatau Rise With Kazakhstan Forum, в открытии которого принял участие заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, представив потенциальным инвесторам и партнерам проект нового города Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

С казахстанской стороны в форуме приняли участие члены Совета по развитию Alatau City Юрий Цхай, председатель Caspian Group и Вячеслав Ким, единственный акционер инвестиционного партнера проекта – Alatau City Bank.

Alatay City расположен на пересечении основных транспортных магистралей, общая площадь города составляет 88 тыс. га. Вся территория отнесена к специальной экономической зоне, где предусмотрены такие льготы как освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на землю и имущество, нулевая ставка НДС на товары, реализуемые на территории города Алатау и т.д.

В сентябре отдельным Указом Президента Алатау был наделен специальным статусом города опережающего развития. Созданный под председательством Премьер-министра Совет по развитию города Алатау будет главным органом по принятию стратегических решений. Таким образом город будет находиться в прямом подчинении Правительства.

Alatau City уже рассматривается как будущий центр технологических компаний и экспортно-ориентированных производств. Город готов предоставить специализированные программы стимулирования для таких целевых отраслей, как городская воздушная мобильность и водородная экономика, в которых Казахстан и Корея могут сотрудничать.

Выступая на форуме, Канат Бозумбаев отметил большой потенциал в партнерстве с корейскими компаниями в сферах электроники, возобновляемой энергетики, медицины, образования и цифровизации городских сервисов.

«На сегодняшний день более 800 корейских компаний успешно работают по всему Казахстану в сферах энергетики, строительства, финансов, здравоохранения, автопрома и высоких технологий. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении совместных проектов и привлечении корейских промышленных и энергетических компаний, открыты для взаимовыгодного сотрудничества и приглашаем вас принять участие в национальном проекте Alatay City», — отметил Канат Бозумбаев.

В рамках Roadshow состоялась официальная церемония подписания меморандумов о взаимопонимании между правительственными и деловыми структурами Казахстана и Республики Корея. Сторонами меморандумов выступили: Министерство энергетики РК и GGGI (Global Green Growth Institute); Министерство транспорта РК, Korea Airports Corporation (KAC) и AAAG; Акимат Алматинской области и компания RETD. Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК, Корейским институтом передовых наук и технологий (KAIST), Alatau City Bank о сотрудничестве в создании и развитии нового университета в Казахстане.

Далее в ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев провел переговоры с депутатом Национального собрания Пак Хон Гыном, Членом Национальной Ассамблеи Мэн Сонг Гю, Министром торговли, промышленности и энергетики Ким Джунг Кваном, председателем Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Юн Джин Сиком, руководством Young Business Leaders Network.

Стороны отметили, что торгово-экономические связи между двумя странами продолжают стабильно развиваться. В 2024 году Республика Корея заняла 10-е место среди торговых партнеров Казахстана и вышла на 3-е место по объему инвестиций в Казахстан. Стороны выразили стремление к углублению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив, отвечающих интересам обеих стран.