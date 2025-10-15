Канат Бозумбаев представил проект Alatay City на роуд-шоу в Южной Корее

Правительство
117
Венера Баталова
корреспондент

В Сеуле проходит Alatau Rise With Kazakhstan Forum, в открытии которого принял участие заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев, представив потенциальным инвесторам и партнерам проект нового города Алатау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

С казахстанской стороны в форуме приняли участие члены Совета по развитию Alatau City Юрий Цхай, председатель Caspian Group и Вячеслав Ким, единственный акционер инвестиционного партнера проекта – Alatau City Bank.

Alatay City расположен на пересечении основных транспортных магистралей, общая площадь города составляет 88 тыс. га. Вся территория отнесена к специальной экономической зоне, где предусмотрены такие льготы как освобождение от корпоративного подоходного налога, налога на землю и имущество, нулевая ставка НДС на товары, реализуемые на территории города Алатау и т.д.

В сентябре отдельным Указом Президента Алатау был наделен специальным статусом города опережающего развития. Созданный под председательством Премьер-министра Совет по развитию города Алатау будет главным органом по принятию стратегических решений. Таким образом город будет находиться в прямом подчинении Правительства.

Alatau City уже рассматривается как будущий центр технологических компаний и экспортно-ориентированных производств. Город готов предоставить специализированные программы стимулирования для таких целевых отраслей, как городская воздушная мобильность и водородная экономика, в которых Казахстан и Корея могут сотрудничать.

Выступая на форуме, Канат Бозумбаев отметил большой потенциал в партнерстве с корейскими компаниями в сферах электроники, возобновляемой энергетики, медицины, образования и цифровизации городских сервисов. 

«На сегодняшний день более 800 корейских компаний успешно работают по всему Казахстану в сферах энергетики, строительства, финансов, здравоохранения, автопрома и высоких технологий. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении совместных проектов и привлечении корейских промышленных и энергетических компаний, открыты для взаимовыгодного сотрудничества и приглашаем вас принять участие в национальном проекте Alatay City», — отметил Канат Бозумбаев. 

В рамках Roadshow состоялась официальная церемония подписания меморандумов о взаимопонимании между правительственными и деловыми структурами Казахстана и Республики Корея. Сторонами меморандумов выступили: Министерство энергетики РК и GGGI (Global Green Growth Institute); Министерство транспорта РК, Korea Airports Corporation (KAC) и AAAG; Акимат Алматинской области и компания RETD. Также подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК, Корейским институтом передовых наук и технологий (KAIST), Alatau City Bank о сотрудничестве в создании и развитии нового университета в Казахстане. 

Далее в ходе рабочей поездки Канат Бозумбаев провел переговоры с депутатом Национального собрания Пак Хон Гыном, Членом Национальной Ассамблеи Мэн Сонг Гю, Министром торговли, промышленности и энергетики Ким Джунг Кваном, председателем Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Юн Джин Сиком, руководством Young Business Leaders Network.

Стороны отметили, что торгово-экономические связи между двумя странами продолжают стабильно развиваться. В 2024 году Республика Корея заняла 10-е место среди торговых партнеров Казахстана и вышла на 3-е место по объему инвестиций в Казахстан. Стороны выразили стремление к углублению сотрудничества и реализации новых совместных инициатив, отвечающих интересам обеих стран.

#Корея #Алатау #Бозумбаев

Популярное

Все
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
В Национальном музее стартовала международная выставка
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
Фотовыставка о работе полицейских прошла в Доме дружбы
Зафиксирован рекордный урожай
Казахстан и ФАО расширяют партнерство
Поднялись в рейтинге UCI World Tour
Три золота в копилке
Фариза – сильнейшая
Создание однопалатного Парламента – судьбоносный вопрос для страны
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
В Жамбылской области совершенствуется работа системы здравоохранения
Премьер-министр: прирост ВВП Казахстана по итогам третьего квартала вырос на 6,3%
Чтоб жили внуки в городе зеленом
«Бекзат»: путь человека и чемпиона
Распоряжение Главы государства о назначении
Чистоту наводим вместе
История начинается с учителя
Гуманитарное измерение инноваций
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
К вопросу о заторах на границе
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
В Таразе начнут собирать трактора
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане

Читайте также

Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по п…
«Приложить максимум усилий»: Бектенов обратился к акимам от…
Олжас Бектенов обсудил с главой компании Zijin Mining Group…
Более 40 экопроектов реализуют в бассейне Аральского моря

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]