Предприниматели получат дополнительный вычет в размере 50% затрат на маркировку

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники заседания Проектного офиса поддержали данное предложение

Фото: пресс-служба Правительства

На 16-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса рассмотрели вопрос о дополнительной поддержке бизнеса при внедрении системы маркировки товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, внедрение маркировки требует от бизнеса значительных затрат, связанных с модернизацией производственных линий, приобретением оборудования и другие.

В целях снижения финансовой нагрузки на предпринимателей было предложено предусмотреть возможность отнесения на вычеты расходов на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации в размере 150% от суммы фактически понесенных затрат.

Участники заседания Проектного офиса поддержали данное предложение. Соответствующие поправки будут включены в пакет изменений в Налоговый кодекс. Также на заседании было принято принципиальное решение по вопросу увеличения срока выписки электронных счетов-фактур за нерезидента. Срок будет продлен.

В настоящее время Комитет государственных доходов и НПП «Атамекен» прорабатывают окончательную редакцию нормы. ЭСФ за нерезидента необходимо будет выписывать не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дате подачи декларации по НДС,  

Кроме того, участники заседания обсудили подготовку пилотного проекта по унификации платежей, связанных с фондом оплаты труда. В настоящее время рассматривается механизм их администрирования через кабинет налогоплательщика.

Для расчета всех обязательных платежей работодателю будет достаточно указать ИИН сотрудника и размер его заработной платы, после чего система автоматически произведет необходимые расчеты.

Ожидается, что внедрение данного механизма позволит существенно упростить исполнение обязательств по платежам с фонда оплаты труда, сократить административную нагрузку на бизнес и снизить потребность в привлечении бухгалтерских услуг для выполнения стандартных расчетных операций.

#Правительство #Бектенов #маркировка #предприниматели #затраты #вычет

Популярное

Все
Болельщикам сборной Саудовской Аравии бесплатно раздадут билеты на матчи ЧМ‑2026
Крупное хищение выявили при строительстве соцжилья в Кокшетау
В Актау откроется консульство РФ
NVIDIA представила ИИ-чип нового поколения
Минфин раскрыл суммы и источники финансирования казахстанских «иноагентов»
Производства получили новый импульс
Тающий ледник Судного дня угрожает шести странам
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
В промышленном парке займутся переработкой бокситов
Пакет важнейших законов
Впервые в истории численность населения Австралии превысила 28 млн
Расширяя профессиональные горизонты
Портрет Димаша из LEGO создали школьники в Актобе
Стратегическое доверие и прагматичное партнерство
Консультации по вопросам безопасности
В Казахстане введут KPI по травматизму для руководителей производств
Новая модель диалога государства и общества
Проводник цифровой повестки
«Водный след» столичного школьника
Ребенок нуждается в помощи государства
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
«Елимай» заряжен на победу
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Сердце Прометея
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Казахстан и Россия: литературный диалог
Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Путь Алатау от бетона к экосистеме «Процветания» и статусу первого регенеративного города ЦА
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
От Таможенного союза к альянсу ИИ и глубокой кооперации
Свыше миллиарда тенге «заработал» иностранец на фиктивных счетах-фактурах в Алматы
Административной юстиции – пять лет
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Город, соединявший континенты
Пять лет на защите прав граждан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП

Читайте также

Олжас Бектенов обсудил с главой Администрации САР Гонконг К…
Бектенов – главе «Казцинка»: Хорошо докладываете, но ситуац…
Заведения общепита проверят на соблюдение требований хранен…
Бектенов поручил расширить проверки бизнеса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]