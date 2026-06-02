Предприниматели получат дополнительный вычет в размере 50% затрат на маркировку

На 16-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса рассмотрели вопрос о дополнительной поддержке бизнеса при внедрении системы маркировки товаров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Как отметил заместитель председателя НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов, внедрение маркировки требует от бизнеса значительных затрат, связанных с модернизацией производственных линий, приобретением оборудования и другие.

В целях снижения финансовой нагрузки на предпринимателей было предложено предусмотреть возможность отнесения на вычеты расходов на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств идентификации в размере 150% от суммы фактически понесенных затрат.

Участники заседания Проектного офиса поддержали данное предложение. Соответствующие поправки будут включены в пакет изменений в Налоговый кодекс. Также на заседании было принято принципиальное решение по вопросу увеличения срока выписки электронных счетов-фактур за нерезидента. Срок будет продлен.

В настоящее время Комитет государственных доходов и НПП «Атамекен» прорабатывают окончательную редакцию нормы. ЭСФ за нерезидента необходимо будет выписывать не позднее последнего рабочего дня, предшествующего дате подачи декларации по НДС,

Кроме того, участники заседания обсудили подготовку пилотного проекта по унификации платежей, связанных с фондом оплаты труда. В настоящее время рассматривается механизм их администрирования через кабинет налогоплательщика.

Для расчета всех обязательных платежей работодателю будет достаточно указать ИИН сотрудника и размер его заработной платы, после чего система автоматически произведет необходимые расчеты.

Ожидается, что внедрение данного механизма позволит существенно упростить исполнение обязательств по платежам с фонда оплаты труда, сократить административную нагрузку на бизнес и снизить потребность в привлечении бухгалтерских услуг для выполнения стандартных расчетных операций.