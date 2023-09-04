Канат Бозумбаев стал советником президента Казахстана

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Распоряжением главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником президента Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой Акорду.

Канат Бозумбаев родился в 1969 году в Алматы. В 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Экономист».

Трудовую деятельность начал в 1993 году экономистом ТОО «Эдем ЛТД».

В 1994-1997 годы - помощник акима города Алматы.

В 1997 году работал директором по экономическим вопросам ТПО «Алмаз и Компания», начальником отдела региональной политики Министерства экономики и торговли РК.

В 1997-1998 годы - начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

С августа 1998 года до марта 2000 года – директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли РК.

До декабря 2000 года - вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан.

С января 2001 до мая 2001 года - первый вице-президент открытого акционерного общества «KEGOC».

После до августа 2007 года – президент открытого акционерного общества «KEGOC».

С 27 августа 2007 до 14 октября 2008 года – председатель правления акционерного общества «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

Затем до ноября 2009 года – председатель правления АО «KEGOC».

С 30 ноября 2009 до декабря 2013 года – аким Жамбылской области.

После до 25 марта 2016 года – аким Павлодарской области.

До февраля 2019 года – министр энергетики Республики Казахстан.

С18 декабря 2019 года до ноября 2021 года был помощником президента Республики Казахстан.

С 2021 года по 2022 года был акимом Алматинской области.

