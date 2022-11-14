Кандидатура нового посла Украины в Казахстане рассматривается – МИД РК

Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Кандидатура нового посла находится на рассмотрении казахстанской стороны", – ответил спикер.

По его словам, сроков рассмотрения нет.

Также он ответил, сколько времени посольство может быть без посла.

"Это зависит от страны. Нет конкретных сроков", – дополнил Айбек Смадияров.

Напомним, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, которое вызвало большой резонанс.

В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест.

Позже Петр Врублевский извинился за свои недопустимые высказывания.

В октябре Врублевский был освобожден от должности посла Украины в РК.