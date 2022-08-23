Фото пресс-службы АНК РК
Общество
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК

Совет Ассамблеи народа Казахстана опубликовал обращение к населению респубики, передает Kazpravda.kz.

"Уважаемые соотечественники!

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров.

В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили.

Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.

Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы принципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и нашего народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда этнической ненависти в любых ее проявлениях.

Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране и единство народа ради настоящего и будущего наших детей", - говорится в заявлении Совета АНК.

Напомним, накануне Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузайырову, в котором высказал своё отношение к русским. Такое заявление дипломата вызвало большой резонанс.

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