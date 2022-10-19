Петра Врублевского освободили от должности посла Украины в Казахстане

Указом президента Украины Пётр Врублевский освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на President.gov.ua.

"Уволить Врублевского Петра Юрьевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Казахстан", – говорится в указе президента Украины.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, в котором высказал своё отношение к русским. Такое заявление дипломата вызвало большой резонанс.

Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", – говорится в сообщении.

В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест.

Позже Петр Врублевский извинился за свои недопустимые высказывания.