Протест выразили послу Украины в МИД Казахстана

В Министерстве иностранных дел Казахстана состоялась встреча заместителя министра Ермухамбета Конуспаева с послом Украины в РК Петром Врублевским, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа текущего года казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», – отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Напомним, Совет Ассамблеи народа Казахстана ранее опубликовал обращение к населению республики в связи с недопустимыми высказываниями посла Украины в Казахстане в интервью одному из казахстанских блогеров.