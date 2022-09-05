Посол Украины извинился за свои эмоциональные высказывания – МИД РК

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский принес извинения за свои недопустимые высказывания. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, потому что дипломатия больше направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство этим, его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это у него было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", – рассказал Смадияров.

Он также отметил, что по официальным данным посол сейчас находится в отпуске.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане Петр Врублевский дал неоднозначное интервью казахстанскому блогеру, в котором высказал своё отношение к русским. Такое заявление дипломата вызвало большой резонанс.

Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК.

"Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казахстанских блогеров. В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили", – говорится в сообщении.

В МИД Казахстана послу Украины был выражен протест.