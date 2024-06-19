Каникулы по выплатам долга за сельхозтехнику попросили аграрии Улытау

Сельское хозяйство, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По словам крестьян, по условиям лизинга нужно сразу начать выплату процентов и основного долга, но в первый год прибыль невозможна, нужно хотя бы 2 года льготного периода, каникул на выплаты

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров с рабочей поездкой посетили область Улытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Первым объектом посещения стало крестьянское хозяйство «Бекетай-Баба» в Каракенгирском сельском округе. Общая площадь земель хозяйства составляет 21,3 тыс. га, из которых 15,6 тыс. – пастбища. На 5,5 тыс. га выращивают пшеницу и ячмень. Глава КХ Багдат Бекетаев собирает в среднем 10-12 центнеров урожая с га, а в хорошие годы – до 15 ц. Клейковина зерна доходит до 32%. По его словам, в этом году удобрения в почву не закладывал. Планирует внедрять систему орошения на посевах: первоначально на 400 га.

Министр сельского хозяйства рекомендовал земледельцу воспользоваться господдержкой и закладывать в почву удобрения по льготной для фермеров цене, а также страховать посевы.

«Если добавите удобрения, будет 5-8 центнеров с гектара прибавка к урожаю. Надо стремиться доводить урожайность хотя бы до 20 ц с га», — отметил он.

Здесь же, на полях хозяйства, вице-премьер и министр встретились с фермерами области. Актуальные вопросы озвучил глава КХ «Бакдаулет» Жаркымбек Булендин.

«У меня 22 тыс. гектаров земли. На собственные средства купил скот. В этом году засеял пшеницей и ячменем 700 га. Планирую восстановить и внедрить орошение на 5 гектарах. Благодаря поддержке государства я взял трактор в лизинг за 88 млн тенге под льготный процент. Но по этой программе я сразу должен начать выплату процентов и основного долга. Мы в первый год не получим прибыль, нам нужно хотя бы 2 года льготного периода, каникул на выплаты. Кроме этого, подал заявку на приобретение иностранного посевного комплекса, но из-за отмены субсидий на иностранную сельхозтехнику купить его теперь сложно», — сказал он.

Айдарбек Сапаров дал комментарий по данным темам.

«Мы убрали 15% первоначальный взнос за сельхозтехнику и увеличили размер субсидий на технику отечественного производства до 35%. Выделили дополнительные средства в размере 100 млрд тенге на субсидирование сельхозтехники. Уже идет сбор заявок. Что касается предоставления каникул по выплатам долга за сельхозтехнику, рассмотрим этот вопрос», — отметил министр.

О мерах господдержки также рассказал Серик Жумангарин.

«Государство выделило в этом году на весенне-полевые работы 400 млрд тенге сверх ежегодных 180 млрд тенге. Особенность программы – кредиты выдаются фермерам под 5%. Сейчас подход к выдаче льготных денег значительно упростился: фонд «Даму» гарантирует 85% займов фермеров перед «Аграрной кредитной корпорацией». Остальные 15% залога дает фермер. Это значительно облегчает получение льготного кредита. Кроме того, мы внесли изменения в постановление правительства: теперь не только АКК, но и СПК сможет давать кредиты фермерам на весенне-полевые работы. Но с вашей стороны нам нужно, чтобы вы соблюдали агрономию, вносили удобрения, увеличивали урожайность приоритетных для государства культур», — сказал вице-премьер.

Также в ходе рабочей поездки Серику Жумангарину презентовали региональные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, старт которых ожидается в этом году. Среди них мясокомбинат в Жанааркинском районе, птицефабрика и овощехранилище в Жезказгане, цех по переработке мяса птицы в Сатпаеве и другие.

#фермеры #долг #кредиты #сельхозтехника #лизинг

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