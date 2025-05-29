Город будет развиваться в северо-восточном направлении, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Депутаты областного маслихата утвердили обновленный генеральный план Караганды. В нем учтено увеличение территории за счет присоединения поселка Кокпекты и аэропорта Сарыарка. Документ даст толчок развитию шахтерской столицы.
Согласно новому генплану, Караганда будет развиваться в северо-восточном направлении, где сейчас имеются свободные территории. Здесь планируется построить многоэтажные жилые дома, 36 школ, 44 детских сада, 10 больниц и поликлиник, а также 10 спортивных объектов. Ожидается, что новые жилые массивы заселят около 30 тысяч человек.
Кроме того, в Караганде появится новая автомагистраль. Она соединит такие районы, как Юго-Восток, Майкудук и Пришахтинск, и будет выходить на республиканскую трассу «Астана – Алматы».
Отметим, что новый генеральный план Караганды рассчитан до 2040 года. К этому времени население города превысит 600 тысяч человек.
– Проект нового генерального плана Караганды прошел широкие общественные обсуждения, был внимательно рассмотрен и получил положительное заключение градостроительной экспертизы. Генеральный план – важный шаг вперед. Именно с него начинается вся дальнейшая работа – разработка проекта детальной планировки и проектов застройки. Он задает направление развития города и определяет его будущее, – отметил председатель Карагандинского областного маслихата Нуркен Кобжанов.