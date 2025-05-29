Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутаты областного маслихата утвердили обновленный генеральный план Караганды. В нем учтено увеличение территории за счет присоединения поселка Кокпекты и аэропорта Сарыарка. Документ даст толчок развитию шахтерской столицы.

Согласно новому генплану, Караганда будет развиваться в северо-восточном направлении, где сейчас имеются свободные территории. Здесь планируется построить многоэтажные жилые дома, 36 школ, 44 детских сада, 10 больниц и поликлиник, а также 10 спортивных объектов. Ожидается, что новые жилые массивы заселят около 30 тысяч человек.

Кроме того, в Караганде появится новая автомагистраль. Она соединит такие районы, как Юго-Восток, Майкудук и Пришахтинск, и будет выходить на республиканскую трассу «Астана – Алматы».

Отметим, что новый генеральный план Караганды рассчитан до 2040 года. К этому времени население города превысит 600 тысяч человек.