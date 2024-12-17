Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу

Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

На нем выступят многие лидеры сборной

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

18 декабря стартует чемпионат страны по боксу, который продлится до 24 декабря, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

На нем выступят многие лидеры сборной.

При этом после чемпионата Азии главный тренер мужской команды Кайрат Сатжанов отметил, что победители и призеры ЧА будут освобождены от участия в республиканском турнире из-за отсутствия времени на подготовку к ЧРК.

Добавим, что дневная сессия будет начинаться в 14.00, а вечерняя - в 18.30.

Завершится чемпионат Казахстана 24 декабря.

#чемпионат #бокс #Караганда

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