Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня в Караганде

Сегодня в 2:30 перед одним из рестобаров Караганды произошел конфликт между двумя парнями. Один из них в результате погиб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda .

Фото: instagram.com/policeofkaraganda/

По информации Департамента полиции Карагандинской области, произошла ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу.

Парень скончался на месте до приезда скорой помощи.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Назначены соответствующие экспертизы. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП Караганды, которые задержали подозреваемого. Проводится расследование», – отметили в полиции.