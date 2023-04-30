Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня в Караганде

Происшествия
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Сегодня в 2:30 перед одним из рестобаров Караганды произошел конфликт между двумя парнями. Один из них в результате погиб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.

Фото: instagram.com/policeofkaraganda/

По информации Департамента полиции Карагандинской области, произошла ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу. 

Парень скончался на месте до приезда скорой помощи.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Назначены соответствующие экспертизы. К раскрытию данного преступления были привлечены ночные наряды полка патрульной полиции УП Караганды, которые задержали подозреваемого. Проводится расследование», – отметили в полиции.

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