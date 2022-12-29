Карагандинец приглашал девушек на свидания и обворовывал их

Фотоколлаж Polisia.kz

В Октябрьский отдел полиции УП Караганды поступило заявление от 47-летней жительницы города о пропаже денег и золотых изделий. Сумма ущерба составила почти 1,8 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Выяснилось, что заявительница работает в кафе, где познакомилась с одним из клиентов. Тот пригласил ее на романтический вечер. Во время свидания, воспользовавшись невнимательностью женщины, новый знакомый похитил ключи из её сумочки, после чего проник в кафе и прибрал к рукам деньги и ювелирные изделия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – ранее судимого 34-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

В ходе досудебного расследования следователи установили причастность злоумышленника к еще одному аналогичному преступлению. В данном случае потерпевшей является 29-летняя женщина, у которой подозреваемый похитил деньги и ювелирные изделия на сумму более 700 тысяч тенге.

Злоумышленник водворен в ИВС, добавили в полиции.