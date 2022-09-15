Карагандинку с маленькими детьми сбили на пешеходном переходе

В районе автостанции 14-го микрорайона Караганды 27-летний водитель "Ауди" сбил 24-летнюю карагандинку и двух ее детей трех и пяти лет, сообщает Kazpravda.kz.

По информации полиции, молодая мама с детьми переходила дорогу по пешеходному переходу.

На месте ДТП работают следователи.

С серьезными травмами девушку и ее детей доставили в больницу.

"Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.