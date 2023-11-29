Карагандинский школьник разработал приложение для поиска ям на дорогах

Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Аким области посоветовал добавить также несколько позиций на карту – освещение, дорожные знаки, снежные заносы

Фото: Kazpravda.kz

С 2021 года в IT-хабе «Терриконовая долина» прошли обучение 450 стартаперов и компаний, проведено более 10 программ инкубации и акселерации. Представители айти-сообщества рассказали акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву о своих проектах и перспективах их развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат.

"Всего за 8 недель мы обучаем тому, как правильно строить бизнес, работать с гипотезами, развивать и повышать показатели. Сегодня мы представили акиму области самые результативные проекты. Среди них как айти-бизнес, так и классические проекты, но со временем перешедшие в айти-структуру", – говорит руководитель "Терриконовой долины" Сабир Ниязов.

К примеру, компания KZ Tranzit освоила новое направление – 3D-печать инженерными пластиками.

"Мы воссоздаём сломанные или изношенные детали по образцу. Это очень интересная тема в рамках импортозамещения, проблем с логистикой, санкциями и т. д. Можем напечатать запасные части промышленного назначения, запчасти для машинного оборудования, используемого в банковском сегменте. Ещё одно направление – медицина: имплантаты, протезы. Сейчас мы плотно работаем с республиканским Центром протезирования. Делаем для него специальные накладки, которые должны добавить эстетики людям с ограниченными возможностями", – рассказал директор KZ Tranzit Даниил Ращупкин.

Ещё один цифровой проект разрабатывается совместно с управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов. Система городского мониторинга дорожного покрытия "Жолқалай" позволит в будущем автоматически определять ямы на дорогах.

"Я считаю, что это прорывной цифровой инструмент, – говорит стартапер ученик выпускного класса НИШ Бахыт Мумынов. – Мы используем технологии Computer vision и через видеорегистраторы выявляем ямы на дорогах. Поток видеоданных получаем от патрульных служб, машин скорой помощи. Далее информация выводится на карту, которая позволяет коммунальным службам следить за дорогами в реальном времени. Ещё собираем данные, но продукт уже готов для пилотного запуска в Караганде".

Глава региона Ермаганбет Булекпаев посоветовал добавить также несколько позиций на карту – освещение, дорожные знаки, снежные заносы.

Карагандинка Айжан Хасенова – frontend-разработчик около 20 приложений. В её активе мобильное приложение для изучения казахского языка Aıtý. Оно направлено на расширение словарного запаса, а также подходит для ежедневной практики разговорного казахского языка.

"Я решила создать мобильное приложение по изучению казахского языка, чтобы люди могли им пользоваться без отрыва от работы и в любом месте, – говорит Айжан. – Оно основано на том, что, изучив 3000 слов, можно освоить базовый разговорный уровень. Каждый день участник проекта практикует запоминание слов и их перевода. За месяц он должен освоить все 3 тысячи слов. И в дальнейшем учиться говорить на казахском языке".

Аким области ознакомился с каждым из представленных проектов и пообещал помочь по мере возможности в развитии бизнеса.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

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