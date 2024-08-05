Карантин ввели в Костанайской области из-за вспышки сибирской язвы

Факты гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы зарегистрировали 26 июля в одном из ТОО села Приречное Денисовского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.
По информации областного акимата, 26 июля поступило сообщение о регистрации падежа среди КРС ТОО «Алтай» села Приречное Свердловского сельского округа Денисовского района.
27 июля на место выехал руководитель областного Управления ветеринарии совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции.
Было выявлено, что все виды животных ТОО «Алтай» своевременно с профилактической целью были вакцинированы против сибирской язвы, в том числе данный гурт КРС вакцинирован 27 апреля текущего года.
Был отобран патологический материал и направлен в областную ветеринарную лабораторию для исследования на сибирскую язву. Согласно протоколу испытаний от 31 июля Областной ветеринарной лабораторией выдан акт экспертизы с положительным результатом патологического материала от КРС на сибирскую язву методом бактериологии и ПЦР.
По решению акима Свердловского сельского округа от 2 августа 2024 года за № 9 установлен карантин на территории села Приречное, в том числе в ТОО «Алтай».
На сегодня костанайским филиалом республиканского противоэпизоотического отряда начаты работы по проведению локализационных и ликвидационных мероприятий в очаге инфекции.
«27 апреля текущего года все виды животных ТОО «Алтай» были вакцинированы против сибирской язвы, было решено направить патологический материал от КРС для дифференциации диагноза сибирской язвы (полевой или вакцинированный) в Национальный референтный центр по ветеринарии г. Астана. По результатам исследований все необходимые меры будут дополнительно с корректированы. В соответствии с правилами борьбы с сибирской язвой карантин снимается по истечении 15 дней после последнего случая падежа животных, а также после проведения всех ветеринарных мероприятий в неблагополучном пункте. За последние пять дней падеж среди КРС не зарегистрирован, общее состояние животных удовлетворительное, животных с клиническими признаками не наблюдается. Ситуация находится под контролем областной и районной ветеринарной службы», – говорится в сообщении областного акимата.