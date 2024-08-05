Карантин ввели в Костанайской области из-за вспышки сибирской язвы

Факты гибели крупного рогатого скота от сибирской язвы зарегистрировали 26 июля в одном из ТОО села Приречное Денисовского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости .

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации областного акимата, 26 июля поступило сообщение о регистрации падежа среди КРС ТОО «Алтай» села Приречное Свердловского сельского округа Денисовского района.

27 июля на место выехал руководитель областного Управления ветеринарии совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции.

Было выявлено, что все виды животных ТОО «Алтай» своевременно с профилактической целью были вакцинированы против сибирской язвы, в том числе данный гурт КРС вакцинирован 27 апреля текущего года.

Был отобран патологический материал и направлен в областную ветеринарную лабораторию для исследования на сибирскую язву. Согласно протоколу испытаний от 31 июля Областной ветеринарной лабораторией выдан акт экспертизы с положительным результатом патологического материала от КРС на сибирскую язву методом бактериологии и ПЦР.



По решению акима Свердловского сельского округа от 2 августа 2024 года за № 9 установлен карантин на территории села Приречное, в том числе в ТОО «Алтай».



На сегодня костанайским филиалом республиканского противоэпизоотического отряда начаты работы по проведению локализационных и ликвидационных мероприятий в очаге инфекции.

