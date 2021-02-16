Караоке-бар с интим-услугами выявили в Алматы

В Алматы работницы караоке-бара оказывали иностранным клиентам интим-услуги, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
"Визит полицейских в караоке-бар состоялся накануне около 11 часов ночи. За массивными железными дверями кипела бурная жизнь: 18 женщин легкого поведения развлекали посетителей, двое из которых – граждане Южной Кореи и еще один из Узбекистана", - рассказали в пресс-службе.
Как стало известно, бар работает по системе "чай – кофе". Если клиент при входе пожелал "чай", это значит, что работницы бара за денежное вознаграждение составляют им компанию на протяжении всего отдыха. Между тем, "кофе" подразумевает предоставление интимных услуг за денежное вознаграждение за пределами караоке-бара.
"Хозяйничали" в заведении два администратора – 32- и 34-летние женщины.
"В результате данной спецоперации всего в ДП были доставлены два администратора, 18 женщин, оказывающих интимные услуги, одна из которых гражданка Российской Федерации, а также трое клиентов – иностранцев. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.