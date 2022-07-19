Фото: Kazpravda.kz
Общество
Кариму Масимову и его заместителю продлили срок ареста

Экс-главе КНБ РК Кариму Масимову и его заместителю Ануару Садыкулову продлили срок ареста до 6 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как рассказали в КНБ РК, продолжается расследование в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст. 175, ч.1; 179, ч. 3; 218, ч. 3, п. 3; 362, ч. 4, п. 3; 366, ч. 4 УК.

Сроки содержания под стражей продлены до семи месяцев – Масимову и Садыкулову до 06.08.22, Ергожину – до 13.08.22.

Напомним, 6 января КНБ Казахстана начал досудебное расследование по факту государственной измены (ст. 175, ч. 1 УК РК) – были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.

В конце апреля стало известно, что Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника Департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова – двоюродного брата бывшего председателя КНБ РК.

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