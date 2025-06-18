Карин провел заседание Комиссии по присуждению госпремий

Общество
142

Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственных премий 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

Фото: akorda.kz

Члены Комиссии заслушали информацию министра науки и высшего образования Саясата Нурбека о работах, поступивших на соискание Государственных премий, и результатах государственной научно-технической экспертизы.

По итогам заседания Комиссии определен список работ, прошедших предварительный отбор на соискание Государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

Список работ, прошедших в следующий этап отбора, будет опубликован в средствах массовой информации.

#комиссия #Карин #госпремии

Популярное

Все
Тариф почти как в столице
Что мешает развитию пчеловодства?
Крепкий выпуск «Арыстана»
Чек-лист для защиты от взломщиков
Регион укрепляет связи с Поднебесной
Почему приборы не «кашляют»?
Суд потребовал наказать ЧСИ за незаконный арест счетов костанайца
Пример созидательного стратегического партнерства
Цифровая карта и новые больницы
По пути практического сотрудничества
Транзитные коридоры, ритейлеры, маркетплейсы
И учебная практика, и забота о будущем
В Алматы завершился питчинг кинопроектов
Машину сделает машина
На границе появится новая объездная дорога
У АПК есть потенциал для глубокой переработки сырья
На страже жизни
По волнам памяти
В Улытау засеяно более 32 тыс. га
Отношения динамично развиваются
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
«Будто не слышат сирены»: водителей наказали за отказ пропустить спецавтомобили в ВКО
Под сенью Вечно Синего Неба
Мировой успех художника из Петропавловска
ИИ управляет природными рисками
Кого коснется амнистия к 30-летию Конституции – Мажилис принял закон
Инструменты ИИ будут использовать для обработки и анализа статданных в Казахстане
Председатель КНР Си Цзиньпин совершит визит в Казахстан
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Премьер-министра Словакии торжественно встретили в Акорде
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Робертом Фицо
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
С востока на запад
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав

Читайте также

В МЧС рассказали о работе по обучению детей основам безопас…
Проект «Свет Салтанат» удостоен награды фестиваля «Каннские…
Казахстан эвакуировал своих граждан из зоны конфликта на Бл…
Чек-лист для защиты от взломщиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]