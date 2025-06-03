Карин выступил на V Форуме аналитических центров Центральной Азии и Китая

Международное сотрудничество,Китай
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Форум организован Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) совместно с Институтом России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук (КАОН)

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин принял участие в открытии V Форума аналитических центров «Центральная Азия – Китай: новые горизонты регионального партнерства», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В работе форума участвуют представители ведущих аналитических центров, государственных структур, научных учреждений и международных организаций из Казахстана, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В своем выступлении Ерлан Карин отметил динамичное развитие отношений между КНР и государствами Центральной Азии, подчеркнув важность укрепления многостороннего диалога. Свидетельством этого, по его словам, является проведение в ближайшее время второго саммита «Китай – Центральная Азия» в Астане.

Государственный советник рассказал о состоянии сотрудничества Астаны с Пекином, а также о проводимых в РК реформах и приоритетных направлениях дальнейшего развития.

#Китай #Центральная Азия #Карин #форум

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