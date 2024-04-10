Карлу III показали новые банкноты с его изображением

Представители Банка Англии показали королю Великобритании Карлу III новые банкноты с его изображением, которые должны поступить в обращение в стране в июне 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: REUTERS/BANK OF ENGLAND

«Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, и Сара Джон, главный кассир и исполнительный директор по вопросам банковского дела, представили королю Карлу III новые банкноты с изображением монарха», — говорится в сообщении банка в соцсети X.

Ранее, 21 февраля, Банк Англии сообщил, что банкноты с изображением короля Карла III поступят в оборот с 5 июня 2024 года. Отмечалось, что портрет Карла III появится на всех четырех банкнотах (£5, £10, £20 и £50), при этом никаких других изменений в дизайне купюр не произойдет. Кроме того, регулятор добавил, что банкноты с портретом Елизаветы II продолжат находиться в обращении.