Карту проблем Астаны разработали в МВД

Карта состоит из семи основных групп, включающих в себя 38 основных проблем, которые являются чувствительными для населения.

Фото пресс-службы Правительства РК

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов с акимом Астаны Женисом Касымбеком и активом столицы обсудили Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как отметил глава МВД Марат Ахметжанов, Астана является магнитом притяжения. Здесь сконцентрированы все госорганы, вузы и культурные объекты. Ежедневно сюда приезжают тысячи казахстанцев и иностранных граждан. Столичная среда должна быть особой, а город должен соответствовать уровню ведущих мировых столиц.

Перед активом Астаны министр презентовал разработанную в рамках концепции Карту проблем Астаны, которая формирует проблемно-ориентированный подход и внедряет процесс управления проблемами.

Карта состоит из семи основных групп, включающих в себя 38 основных проблем, которые являются чувствительными для населения. Это «пьяная» преступность, семейно-бытовое насилие, противодействие наркопреступности, предупреждение краж, дорожная безопасность и другие.

По каждой группе проблем обеспечения правопорядка и безопасности жителей столичного мегаполиса Ситуационно-аналитическим центром МВД разработаны предложения. К примеру, такие традиционные проблемы, как кражи, мошенничество, насилие в семье, подростковая преступность, аварийность и т. д. В карте есть конкретные адреса, где больше всего происходят такие правонарушения и выработаны предложения по их минимизации.

Также в карту включена проблема «Высокие риски организованных форм наркоторговли». Сейчас в столице наблюдается рост регистрации наркоправонарушений, в том числе связанных с «синтетикой».

Еще одна особенность карты – проблемы, которые зачастую решают за счет усиления полицейских функций, хотя они имеют социальные или экономические корни. Яркий пример – это проблема с центрами техосмотров. Большая нагрузка падает на полицию. Стража порядка Астаны на дорогах выявили более 4 тыс. неисправных автомобилей. В ведомстве подчеркнули, что данную проблему необходимо поднимать перед уполномоченным органом, общественными и другими организациями.

По тем же причинам в карту включены проблемы развития дорожной инфраструктуры, нарушения тишины в съемных квартирах и увеселительных заведениях и ряд других проблем.

Кроме того, в карте нашли отражение такие специфичные проблемы, которые относятся к природоохранным функциям. Это стихийные свалки, загрязнение воздуха автомобильными выхлопами и другое.

Как подчеркнул Марат Ахметжанов, в целом, такой проблемно-ориентированный подход позволит выявлять, систематизировать и устранять реальные, а не абстрактные проблемы. Конкретизирует область задач и повысит результативность работы, и что не маловажно - выработает навыки, необходимые для реализации Концепции общественной безопасности, в том числе в других регионах.

На встрече помимо руководства ведомства и его служб присутствовали депутаты городского маслихата, руководители организаций и предприятий, представители научных кругов, и гражданского общества. Это первая встреча полиции и акимата в таком формате, отметили в министерстве.