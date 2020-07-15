Компания Kaspi.kz дарит 100 машин скорой помощи для борьбы с пандемией. Санитарный автотранспорт для мобильных бригад поликлиник (вызовы скорой медицинской помощи 4 категории сложности) изготавливаются отечественным производителем "СарыаркаАвтоПром" на базе модели Chevrolet Damas и в соответствии с техническими рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Казахстан.Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz, прокомментировал:"Мы все видим, какая колоссальная нагрузка легла на систему здравоохранения, поэтому наша команда сделала своим приоритетом помощь врачам, которые находятся на передовой борьбы с пандемией. Мы изучили требования врачей и Министерства здравоохранения к комплектации автомобилей и разработали технические требования к машине скорой помощи, которую можно быстро произвести в Казахстане и доставить в профильные медицинские учреждения по всей стране в кратчайшие сроки. Первые автомобили специальной комплектации будут переданы врачам уже на этой неделе".Вячеслав Ким, председатель совета директоров Kaspi.kz, подчеркнул:"Мы безвозмездно передаем государству 100 машин скорой помощи, которые позволят большему количеству бригад врачей своевременно выезжать на вызовы и помогать людям. Совместно с отечественным автопроизводителем "СарыаркаАвтоПром" мы выбрали модель, которую можно оперативно оборудовать всем необходимым в Казахстане, а не за его пределами. Общая стоимость таких автомобилей составила 1 миллиард тенге. Я думаю, сейчас такое время, когда бизнес должен встать плечом к плечу с государством и активно подключаться к решению задач, связанных с преодолением пандемии"."Руководствуясь критериями от Kaspi.kz, а также рекомендациями Министерства здравоохранения, был выбран наиболее подходящий маневренный автомобиль, что крайне необходимо в условиях оперативной работы. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы в кратчайшие сроки готовим машины, укомплектованные всем необходимым медицинским, санитарным и бактерицидным оборудованием для перевозки больных, в том числе портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппаратом, пульсоксиметром и дефибриллятором", — отметил директор "СарыаркаАвтоПром" Сырым Семейбаев.Согласно данным Министерства здравоохранения Казахстана, ежедневно в стране скорую медицинскую помощь обеспечивают порядка 1400 бригад, которые принимают 26 000 вызовов. По словам представителей министерства, это очень существенная нагрузка на службу скорой помощи и на ту инфраструктуру, которая сейчас есть.