Каспий: море тревог и надежд

За строкой Послания
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Экологи и эксперты говорят о том, почему Казахстану пора действовать немедленно

Фото из личного архива экспертов

«Море мелеет на глазах» – эта фраза сегодня звучит все чаще. На днях Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу предупредил: снижение уровня Каспийского моря несет угрозу не только для экологии, но и для всей экономики западных регионов. Несвоевременные шаги могут привести к катастрофе, сопоставимой с трагедией Аральского моря.

По словам Главы государства, внедрение водосберегающих технологий идет слишком медленно, а незаконный забор воды и «черный рынок» полива лишь усугубляют ситуацию. «Состояние Каспия – это вопрос не одной страны, а всего региона. Нам нужны совместные усилия для его сохранения», – отметил Президент.

«Снижение уровня Каспийского моря» – не просто тревожный тренд на отдаленную перспективу, но подтвержденный факт из серии «здесь и сейчас».

За последние два с половиной десятилетия уровень Каспия падал в среднем на 20 см ежегодно, а площадь водного зеркала сократилась более чем на 23 тыс. кв. км. С 1996 года до нас­тоящего времени море потеряло около 2,3 м глубины. Эти цифры официально зафиксированы географами и климатологами. Другой важный фактор – сокращение объема речного стока, особенно со стороны Волги, которая отвечает за более чем 80% прес­ной воды, поступающей в Каспий. Слишком большой объем воды стал уходить на орошение и хозяйственные нужды.

Экологические проблемы усугубляют картину. Сбрасываемые промышленные и коммунальные стоки загрязняют море, угрожая рыбе и другим видам флоры и фауны. Браконьерство поставило осетровые на грань исчезновения, каждый год жители фиксируют массовую гибель тюленей – только за последние годы погибло несколько тысяч особей. При этом обмеление уже сказывается на экономике: мелкие нерестилища пересыхают, судоходные маршруты теряют глубину, под угрозой остаются прибрежные земли и порты.

Президент напомнил и о положительном опыте работы с Аральским морем, где за ряд лет удалось стабилизировать ситуацию. Но для Каспия меры должны быть более масштабными и скоординированными. По словам Касым-Жомарта Токаева, решение вопроса требует совместных усилий всех прикаспийских государств.

Казахстанские эксперты в области Каспия профессор эконометрики, член Нью-Йоркской академии наук Нурлан Мунбаев и основатель движения Save the Caspian Sea Вадим Ни в интервью «Казахстанской правде» поделились своим видением ситуации и путей выхода из нее.

Нурлан Мунбаев подчеркнул, что Президент абсолютно справедливо выразил тревогу.

– Море мелеет на глазах. Это не метафора, но факт, с которым приходится сталкиваться уже сегодня, – констатировал эксперт.

Ученый подробно перечислил причины: изменение климата, нерациональное использование водных ресурсов, загрязнение промышленными и сельскохозяйственными стоками. По словам спикера, задержка с открытием Каспийского научно-исследовательского института делает Казахстан уязвимым – страна фактически лишена полноценного инструмента для мониторинга и прогнозирования состояния водоема.

– Без постоянного анализа данных мы действуем вслепую, – подчеркнул Нурлан Мунбаев.

По мнению профессора, необходимо ускорить создание НИИ, ужесточить контроль над промышленными предприятиями, модернизировать очистные сооружения и развивать международное сотрудничество.

Ученый подчеркнул, что проб­лему нельзя решить усилиями одного государства – Каспий соединяет судьбы пяти стран.

Схожую позицию занимает Вадим Ни. По его мнению, слова Президента стали сигналом, что ситуация близка к критической.

– Не так часто можно услышать столь прямое предупреждение об экологической катастрофе. Это говорит о масштабе проб­лемы, – отметил общественный эколог-активист.

Вадим Ни напомнил, что движение Save the Caspian Sea ранее разработало программу «10 шагов по спасению Каспия» и передало ее Правительству. В ней – меры по международному сотрудничеству, ограничению водозабора, борьбе с загрязнением и созданию общей платформы для управления ресурсами.

При этом эксперт скептически оценивает перспективы быстрого создания научного института в Актау: не хватает кадров, а зарплата в государственных структурах не позволяет привлечь лучших специалистов. По мнению активиста, именно поэтому Президент предложил создать Центр водных проблем в рамках ШОС.

– Это компромиссный вариант, который позволит привлечь международных экспертов, даже если Центр водных проблем будет находиться не на побережье, а в Астане, – считает эколог.

Оба эксперта сходятся в одном: действовать нужно немедленно. Иначе Каспий может повторить судьбу Арала, но в куда более масштабном варианте.

Каспийское море – это не только часть природы, но и часть жизни миллионов людей. Оно кормит, обеспечивает водой, дает рабочие места и формирует климат региона. Сегодня все эти функции оказались под угрозой.

Президент страны недаром сравнил нынешнюю ситуацию с трагедией Арала. Тогда несвое­временные меры привели к экологической и гуманитарной катастрофе. Сегодня Казахстан, имея горький опыт, обязан действовать решительно и вместе со странами-соседями.

Создание Каспийского института, ужесточение экологического законодательства, совместные программы с Россией, Азербайд­жаном, Туркменистаном и Ираном – эти шаги станут основой будущего. Но не менее важно развивать экологическое сознание внутри страны: вовлекать общественность, поддерживать активистов, давать возможность гражданам влиять на ситуацию.

Каспий – общее достояние и общее испытание. От того, насколько быстро и согласованно будут приняты меры, зависит не только будущее моря, но и благополучие будущих поколений.

