Каспий окрасился в кроваво-красный цвет в Актау

Кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в соцсетях

Фото: lada.kz

Природное явление жители Актау запечатлели, прогуливаясь по побережью Каспийского моря. Побережье в 1А микрорайоне окрасилось в красный цвет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на azh.kz

Как пишет «Лада», кадры с окрасившимся в красный цвет Каспийским морем распространились в социальных сетях. Необычный вид побережья не оставил равнодушными жителей и гостей региона. Подобное заметили и жители села Акшукур.

Директор НПУ «Эко Мангистау» Кирилл Осин прокомментировал ситуацию, внеся ясность в дело. По его словам, это явление происходит каждый год.

«Такой окрас воде придают диатомовые водоросли. Видимо, из-за сильной разницы температур. Для экологии это безвредно», - сказал эксперт.

Специалисты из департамента экологии Мангистауской области даже взяли пробы воды, чтобы убедиться в том, что водоему ничего не угрожает.

«Экологи Мангистауской области 12 февраля взяли пробу морской воды из-за красной окраски Каспийского моря. В рамках исследования проводится анализ наличия или отсутствия в составе морской воды химических веществ и нефтепродуктов. Результат будет сообщен дополнительно. Отметим, что кадры с таким явлением ежегодно распространяются в социальных сетях», – сообщили в ведомстве.

Цветение водорослей – нередкое явление. Ранее экологи региона рассказывали, что красный оттенок воде придают диатомовые водоросли. Они безвредны и безопасны для рыб. Это естественный природный процесс.