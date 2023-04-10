Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили МФЦА

В ходе официального визита президента Азербайджана в Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев посетили Международный финансовый центр «Астана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Главы государств осмотрели офис Международного суда МФЦА.

Регистратор и руководитель аппарата суда МФЦА Кристофер Кэмпбелл-Холт рассказал о функционировании первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах английского права. По его словам, Международный суд, рассматривающий гражданские и коммерческие споры, работает по лучшим международным стандартам.

Затем Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев ознакомились с деятельностью Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг и Группы по развитию бизнеса. Представители Тех Хаба МФЦА рассказали им о развитии венчурного финансирования и технологических инноваций.

Кроме того, лидерам двух стран была презентована работа Экспат центра «Поддержка деятельности участников МФЦА по принципу «одного окна». Управляющий МФЦА «Астана» Ренат Бектуров проинформировал глав государств о текущей деятельности центра.

В завершение президент Азербайджана оставил запись в Книге почетных гостей Международного финансового центра «Астана».