Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян открыли Дни культуры Армении в Казахстане

Главы двух государств посетили торжественный концерт по случаю открытия Дней культуры Армении, который состоялся в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Перед началом мероприятия Касым-Жомарт Токаев и Ваагн Хачатурян осмотрели в фойе театра фотовыставку, посвященную 100-летнему юбилею великого армянского кинорежиссера и художника Сергея Параджанова.

На концерте прозвучали произведения всемирно известных армянских композиторов Комитаса, Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца и Арно Бабаджаняна в исполнении Государственного джазового оркестра Армении и мастеров искусств Инги Аршакян, Гора Суджяна.

Кроме того, с 15 по 16 октября в Астане пройдут Дни армянского кино. А театр «Амазгаин» имени Соса Саркисяна представит жителям столицы спектакль «Лю-Беф», созданный по мотивам произведений Даниила Хармса.