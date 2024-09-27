Касым-Жомарт Токаев осмотрел швейную фабрику JNRAY GROUP
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Президент ознакомился с образцами готовой продукции
Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой швейной фабрики ТОО «JNRAY GROUP», запущенной в этом году в Ордабасинском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
На открытие предприятия площадью 6 тысяч квадратных метров была выделена финансовая поддержка в размере 1,4 млрд тенге в рамках государственной программы индустриализации.
Президента проинформировали о том, что на фабрике шьют одежду, постельное белье и спецодежду. Сегодня здесь трудится 300 человек. В перспективе планируется увеличить ассортимент продукции и довести количество работников до 500 человек. Необходимое сырье поставляется из соседних Узбекистана и Кыргызстана.