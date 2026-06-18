Фото: пресс-служба Президента РК

В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил врачей с профессиональным праздником, сообщает Kazpravda.kz

- Поздравляю вас с Днем медицинского работника. В прошлом году мы впервые пригласили в Акорду медиков – представителей одной из самых благородных профессий, чтобы оказать им достойные почести. И сегодня, следуя этой доброй традиции, я искренне рад приветствовать вас здесь. Народная мудрость гласит: «Здоровье – главное богатство». Здоровье нации – это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства. Врачи играют особую роль в жизни общества. Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей. Наш народ уважает вас как представителей самой почитаемой профессии. В конечном итоге, медицинские работники вносят неизмеримый вклад в укрепление здоровья граждан – главного богатства нашей страны. Я, как Глава государства, выражаю искреннюю благодарность всем специалистам, которые самоотверженно трудятся в этой сфере, - сказал Президент.

Также он выразил благодарность медицинским работникам за активное участие в общенациональном референдуме.

- Мы строим Справедливый, Сильный, Передовой и Чистый Казахстан. Во всех сферах общественной жизни происходят масштабные и глубокие изменения. Наша цель ясна – построение прочного и мощного государства во имя будущего молодого поколения. В ходе, прошедшего в марте, наши граждане продемонстрировали беспрецедентный уровень патриотизма и ответственности. Работники медицинской сферы также приняли активное участие в этом общем деле. В ходе ответственной политической кампании наш народ сплотился как единая нация и сделал свой исторический выбор. Наши граждане не остались равнодушными к судьбе страны и проголосовали в поддержку Новой Конституции. Очевидно, что это было исключительное по своему значению решение, открывающее путь в светлое будущее, - продолжил Токаев.

Кроме того, он отметил, что впервые здоровье нации обозначено как приоритет на столь высоком уровне.