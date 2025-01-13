Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Он примет участие в саммите «Неделя устойчивого развития Абу-Даби»

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарта Токаева в аэропорту Абу-Даби встретили вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян и другие официальные лица.

Ожидается, что он проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, а также ряд встреч с представителями деловых кругов Эмиратов.