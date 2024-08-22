Касым-Жомарт Токаев прибыл в Душанбе

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Таджикистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе визита пройдут переговоры на высшем уровне в узком формате и в составе правительственных делегаций двух стран.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.