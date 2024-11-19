Касым-Жомарт Токаев прибыл в Венгрию
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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В аэропорту Будапешта главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.