Касым-Жомарт Токаев прибыл в Венгрию

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту Будапешта главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.