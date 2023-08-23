Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС

Пресс-служба президента РК сообщила о предстоящем участии Касым-Жомарта Токаева в саммите БРИКС, передает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"24 августа глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие посредством видеоконференцсвязи в заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", который состоится в рамках 15-го саммита БРИКС в Йоханнесбурге", - проинформировали в Акорде.

Отмечается, что по приглашению президента ЮАР Сирила Рамафосы президент Казахстана выступит на заседании в качестве действующего председателя Шанхайской организации сотрудничества.

В июне 2022 года Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который также прошел в онлайн-формате.

14-й саммит БРИКС на тему "Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития" проходил под председательством Китая.