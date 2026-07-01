Касым-Жомарт Токаев принял руководителей международных организаций по гимнастике

Спорт,Президент

Глава государства встретился с президентом Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ и президентом Азиатского гимнастического союза (AGU) Абдулрахманом Аль-Шатри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества, направленного на развитие и популяризацию гимнастических видов спорта в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил всестороннюю поддержку, которую FIG и AGU оказывают Казахстанской федерации гимнастики.

Как отметил Президент, сегодня в нашей стране гимнастика приобретает большую популярность среди детей и молодежи. Наряду со множеством локальных залов функционируют 3 специализированных комплекса, в которых тренируется национальная сборная, проходят международные соревнования.

Помимо этого, по поручению Главы государства в Алматы началось строительство уникального и крупнейшего в Центральной Азии Центра гимнастики. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан имеет значительный опыт в организации масштабных спортивных мероприятий. Глава государства подтвердил готовность Казахстана рассматривать совместные инициативы по развитию спорта и организации крупных международных соревнований.

В свою очередь Моринари Ватанабэ и Абдулрахман Аль-Шатри положительно оценили внимание, которое руководство Казахстана уделяет поддержке как профессионального, так и массового спорта. Гости особо подчеркнули успехи казахстанских атлетов, достойно представляющих страну на мировой арене.

В знак признания заслуг и вклада в развитие гимнастики в Казахстане и в мире Глава государства наградил президента Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ орденом «Достық» I степени, а президента Азиатского гимнастического союза Абдулрахмана Аль-Шатри орденом «Достық» II степени.

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