Проект Tomiris: превращая многозадачность в преимущество

Проекты
Насихат Оркушпаева
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Представительницы прекрасного пола могут с успехом совмещать различные роли, превращая многозадачность в преимущество. Реализуемый на протяжении нескольких лет республиканский информационно-образовательный проект Tomiris доказывает: женщинам по плечу и политика, и экономика, и любая сфера общественной жизни. Инициатива была запущена Министерством культуры и информации под эгидой Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК совместно с Академией политического менеджмента.

фото предоставлено Г. Жаманкуловой, Л. Олкинян

В числе тех, кто успешно прошел конкурс­ный отбор и стал участником проекта в прошлом году, – директор ТОО «Kazakhstan Golden Grain», председатель Ассоциации деловых женщин Гульсара Жаманкулова и руководитель корпоративного университета компании Allur (Allur University) Людмила Олкинян. Обе – из Костанайской области. Обе единодушно отмечают: благодаря полученным навыкам они сумели реализовать общественно значимые идеи.

– Начиная с 2022-го, с периода запуска проекта Tomiris, я постоянно подавала заявки для участия в нем. В 2025-м удача наконец-то улыбнулась – моя кандидатура прошла конкурсный отбор. Инициатива стала мощным катализатором. Нас не просто учили политической грамотности и лидерству, а буквально заставили поверить, что голос каждой женщины имеет значение, – говорит Гульсара Жаманкулова, которая еще до участия в проекте загорелась идеей активной женской роли в политике.

Эту мысль конкурсантка отразила в презентации, отправленной организаторам Tomiris, она же легла в основу регионального образовательного проекта.

– Нас обучили тонкостям государственной политики, современному менеджмен­ту, искусству дипломатических переговоров и продвижению социальных инициатив. Но самыми ценными для меня стали синергия и обмен опытом с единомышленницами со всего Казахстана. Полученные знания и заряд энергии воплотились в региональный проект «Таңшолпан», направленный на развитие женского политического лидерства и формирование кадрового резерва, – отмечает Гульсара Жаманкулова.

Людмила Олкинян так же, как и Гульсара Жаманкулова, вошла в число лучших женщин – лидеров страны, отобранных среди сотен претенденток со всех регионов Казахстана. В рамках проекта она прошла интенсивную обучающую программу, включая модули по стратегическому управлению проектами, гендерной политике, ведению переговоров, публичным выступлениям и другим направлениям.

– Проект Tomiris объединил активных женщин, которые достигли определенных результатов и хотели бы масштабировать свой опыт в рамках страны. Например, я возглавляю корпоративный университет группы компаний Allur, и мой бэкграунд включает опыт развития дуальной системы обучения, интеграции производства с образованием и наукой, а также активную гражданскую лидерскую позицию. Моей главной задачей было познакомиться с другими участницами со всей страны, чьи проекты имеют огромную силу. Республиканская инициатива позволила узнать много нового, вырасти как лидер, масштабировать свой опыт. Но самое главное – проект убедил меня, что женщины должны «звучать» и делиться своими идеями, – заметила Людмила Олкинян.

Проект Tomiris предоставляет реальные инструменты, чтобы влиять на жизнь в стране, зарабатывать и управлять. Хочется верить, что полученные опыт и знания поз­волят выпускницам по-новому взглянуть на свои возможности.

#проекты #гендерная политика #Tomiris

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