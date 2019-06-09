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Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах Президента Казахстана
Действующий Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на внеочередных президентских выборах, передает Kazpravda.kz.   

Глава государства проголосовал на избирательном участке № 115 в театре "Астана Опера".

Как сообщает пресс-служба Президента РК, выступая перед журналистами, Касым-Жомарт Токаев отметил, что выборы Президента – это особенный исторический день. По его мнению, со стороны власти было сделано все необходимое, чтобы они прошли открыто и демократично.

"Я считаю, что каждые выборы, а особенно выборы Президента, это не "поле битвы" и тем более не повод для конфронтации, это соревнование программ и мнений. Наш народ никогда не был равнодушен к политическим событиям, которые происходят в стране. Надеюсь, что и в этот раз народ Казахстана проявит свою гражданскую активность и проголосует за будущее нашего государства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр РК Аскар Мамин проголосовал на внеочередных выборах Президента РК.

Отметим, голосование на избирательных участках проводится с 07:00 до 20:00 часов. В день выборов по всей стране и за рубежом будут работать 9 967 избирательных участков.

Результаты экзит-полов в рамках внеочередных выборов Президента РК будут опубликованы после завершения голосования.

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