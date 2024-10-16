Касым-Жомарту Токаеву поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС

Советник – пресс-секретарь президента Берик Уали ответил на вопросы Tengrinews.kz . Он рассказал, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС.

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– 23-24 октября состоится саммит БРИКС в Казани. Насколько нам известно, Президент Касым-Жомарт Токаев приглашен на этот форум в качестве гостя Владимира Путина, который председательствует в настоящее время в этом объединении.

– В график президента включено участие в саммите БРИКС. Он планирует выступить там 24 октября на расширенном заседании организации в формате «аутрич».

– Заявки на вступление в БРИКС уже подали Азербайджан, Беларусь и, возможно, другие государства СНГ. Каковы устремления Казахстана в отношении БРИКС, планирует ли наша страна вступить в это международное объединение?

– Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией БРИКС, поддерживает призывы лидеров государств – основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав.

В адрес президента поступали предложения о вступлении Казахстана в БРИКС. Ведь наша страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества.

Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана.

Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения.

– В таком случае какой организации будет отдан приоритет казахской дипломатией?

– Президент неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка.

– Но бытует мнение, что ООН изжила себя.

– По мнению президента, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества.

А Устав ООН должен служить основой международного права, никто не вправе нарушать принципы, заложенные в этом основополагающем документе.

Президент уже выражал сожаление по поводу неспособности Совета Безопасности ООН принимать важные и судьбоносные решения. Поэтому он считает необходимым приступить к реформе СБ ООН на основе широких консультаций государств – членов ООН с учетом интересов и «средних держав».

Для справки: БРИКС (BRICS) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года.