Катание на баллоне за автомобилем закончилось гибелью двух людей в ВКО

Два человека погибли в результате ДТП в Бескарагайском районе ВКО 2 января, передает Kazpravda.kz.
19-летний водитель Nissan Terrano, двигаясь на трассе в 7 км. от села Стеклянка, зацепил резиновый автомобильный баллон за своим автотранспортом, куда посадил двух своих знакомых, 2001 и 2002 годов рождения, и продолжил движение с запрещённым креплением. В ходе движения автомобиля, молодых людей занесло на встречную полосу, по которой двигался автомобиль марки Nissan X-trail. В результате чего, водитель допустил наезд на двух людей, которые получили различные травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.
19-летний водитель внедорожника сотрудниками полиции Бескарагайского района водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 345 ч. 4 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и более лиц".
19-летний водитель Nissan Terrano, двигаясь на трассе в 7 км. от села Стеклянка, зацепил резиновый автомобильный баллон за своим автотранспортом, куда посадил двух своих знакомых, 2001 и 2002 годов рождения, и продолжил движение с запрещённым креплением. В ходе движения автомобиля, молодых людей занесло на встречную полосу, по которой двигался автомобиль марки Nissan X-trail. В результате чего, водитель допустил наезд на двух людей, которые получили различные травмы, несовместимые с жизнью, и погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении пресс-службы ДП ВКО.
19-летний водитель внедорожника сотрудниками полиции Бескарагайского района водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Начато досудебное производство по признакам уголовного правонарушения по статье 345 ч. 4 УК РК – "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц и более лиц".