Кайрату Боранбаеву и супругам Сатыбалды снова продлили арест

Заключенным под стражу до суда Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды и Гульмире Сатыбалды продлили арест на один месяц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного следственного суда города Нур-Султан.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султан продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С", – говорится в сообщении.

Также арест продлили Кайрату и Гульмире Сатыбалды.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемых Сатыбалды К. и Сатыбалды Г.", – дополнили в пресс-службе суда.