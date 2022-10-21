Казахская сноха Анастасия

«Вместе с большой любовью к простому казахскому парню пришла и любовь к его родному языку. Теперь казахский язык – мой родной язык. На нем говорят не только мои родные и близкие, главное, это язык моих детей», – рассказывает Анастасия Баисова, русская девушка с душой казашки.

Мама девушки тревожилась, что ей будет трудно жить в семье другой национальности. А отец поддержал решение дочери и сказал: «Это не важно, кто он по национальности, главное, чтобы был хорошим человеком».

Так девятнадцатилетняя девушка переступила порог одной из уважаемых семей в селе Тарас Аксуского района. Семья Баисовых всегда была трудолюбивой, добропорядочной, скромной. Девушка сразу пришлась по душе всей большой родне.

Анастасия летала на крыльях любви. В доме мужа ее окружили заботой, вниманием, старались помочь в быту. Единственная трудность – она не знала казахского языка, а Багдат-апа, ее свек­ровь, не знала русского. Мужчины уходили на работу, а женщины хлопотали по дому. Настя всегда была рядом с мамой, так она звала свекровь, нисколько не лукавя. От этой женщины исходило какое-то особое тепло, и слово «мама» вырвалось у Насти само собой. А как же иначе можно звать женщину, которая полюбила тебя, как родную дочь? Она никогда ни одним словом, ни взглядом не показала свое недовольство, поняла своего младшего сына и, уважая его выбор, постаралась сгладить все шероховатости в отношениях снохи со своей родней. Думаете, материнское сердце не переживало за сына? Но мудрая женщина сделала все возможное, чтобы ее Настю не только полюбили в округе, но и уважали за ум, честность, порядочность. А все эти добрые черты она сразу разглядела в девушке.

Настя оправдала надежды своих родных и стала настоящей казахской снохой. Слово за словом, предложения за предложениями, и она стала понимать казахский язык, а потом уже и разговаривать на нем. Самое интересное, что никто и никогда ее не поправлял, не учил, не смеялся. Когда она произносила слова или фразу, все старались понять, о чем она хочет сказать, ответить так, чтобы и девушке все было понятно.

Настя вспоминает такой случай:

– Как-то мама возилась около печи на улице. Я слышу, как она кричит с улицы: «Кто-нибудь есть дома?» Я выбежала во двор и сказала: «Мен бармын». Она сказала: «Настя, қақпақ алып келші». «Қазір», – и забежала в дом. А сама не знаю, что меня попросили принести. Увидев мое растерянное лицо, сестра Ербола спросила: «Что случилось?» Я ей объяснила ситуацию. Она сразу пошла к маме и спросила ее, что нужно принести. Отдала мне в руки крышку от кастрюли и сказала: «Отнеси маме. Ничего страшного. Потихоньку все узнаешь». Действительно, день за днем я открывала для себя новые слова, прислушивалась к речи окружающих, старалась раговаривать со сверстниками на казахском языке. Так постепенно начала открывать для себя сначала устную, а потом и письменную казахскую речь. Сейчас мне уже могут сказать, что акцент был очень сильный, порой даже было непонятно, о чем я говорила. Но вся семья внимательно меня слушала и поддерживала, разговаривала. Благодаря этому быстро выучила казахский язык.

Говорят, будьте осторожны со своими желаниями. А Настя с самого детства знала, что выйдет замуж за парня-казаха. Как-то школьницей она зашла в дом к соседке Айжан. Та готовила лагман, и девочка поинтересовалась: «Как так вы тянете тесто, что оно не обрывается?» «Вот выйдешь замуж за казаха, тогда и узнаешь», – сказала пророческие слова женщина.

– Сейчас, оглядываясь назад, удивляюсь тому, как же мне повезло. Не знала языка, традиций, обычаев, пришла в дом, где меня приняли как родную. Все было для меня совершенно новое и непонятное. Но я сразу попала в атмосферу понимания, любви, и мне было очень легко в семье Ербола. Совсем скоро она стала мне родной. Мой свекор настоял, чтобы я получила высшее образование. Вместе с рождением третьего ребенка получила и диплом, – рассказывает Настя.

К сожалению, спустя два месяца умер отец Ербола. Но в памяти всей семьи он остался добрым, отзывчивым и очень хорошим человеком. Он любил сноху и звал ее на свой казахский манер Назерке. Благодаря ему в семье всегда царили мир, понимание и уважение. Все эти ценности молодые супруги воспитывают сегодня в своих детях и хотят, чтобы они были похожи на свое­го дедушку.

– Считаю, что в большой казахской семье можно и нужно учиться многому. Самое главное, отношению между собой. Все сест­ры и братья Ербола всегда и во всем помогают другу другу, все лучшее несут родителям, а их дети растут вместе, как в одной семье. Как накрыть дастархан, как встретить хорошо гостей – этому тоже научилась в семье, – говорит наша героиня. – Дети и внуки семьи Баисовых продолжают традиции всей своей дружной семьи, и горжусь, что я – часть этой счастливой, доброй и хорошей команды. А во главе всех – наша бесценная мама. Она наш рулевой, первый помощник и советчик.

Ербол, как младший сын, остался жить вместе с семьей в доме отца. Они с супругой берегут и поддерживают свет очага всей большой семьи. Конечно, в доме всегда много гостей, и для них всегда накрыт богатый дастархан. А как иначе? Вся родня спешит в этот теплый и уютный дом не только поздороваться с Багдат-апа, но и потому что в нем всегда тепло и радостно встретят каждого гостя. Когда приезжают родные Ербола, Настя готовится особенно тщательно. «Ну что ты расстаралась, они же свои», – часто говорит Ербол супруге. Но она хорошо понимает, что братья и сестры мужа приходят к маме, в свой родной дом, и должны чувствовать себя особенно желанными. Настя всегда помнит слова свекра, говорившего, что вместе с гостями в дом приходят богатство и счастье.

– Она вошла в наш дом совсем молоденькой девочкой. Конечно, мы все переживали. Но раз мой сын полюбил ее и выбрал своей спутницей жизни, мы не вмешивались в их жизнь, просто поддержали его решение. Вспоминая слова Бауыржана Момышулы, хочу сказать, что она смелая девочка. Войти в чужую семью непросто любой женщине, а здесь еще и другой национальности, ментальности. Хорошая сноха – это огромное счастье. От нее зависит, какими вырастут дети, как сложится дальнейшая судьба семьи. Наша Назерке выдержала все испытания. Она поняла каждого из нас, нашла подход и искренне всех полюбила. Мы тоже полюбили нашу Назерке,– рассказывает Багдат-апа.

Апа вспомнила, как тоже совсем юной пришла в дом мужа, жила со свекровью. За все годы она не услышала в свой адрес ни одного плохого слова, прожила с ней добрую и светлую жизнь. Благодаря ей вместе с супругом Нурланбеком Баисовым вырас­тили и воспитали шестерых детей. Уезжали в поле ни свет ни заря, приезжали поздно. Если бы не свекровь, кто бы помогал в домашних делах? Поэтому она хорошо понимает свою сноху, работающую в школе. Для женщины самое важное, чтобы дети жили счастливо и мирно между собой, а внуки росли в хорошей семейной обстановке.

– Нашу Назерке благословил мой супруг. А бата для казахов имеет особый сакральный смысл. Благословляя ее, он напутствовал добрыми словами весь свой род, своих детей и внуков, – подчеркивает мама большой семьи Багдат Рысбиева.

В этой круговерти с домом, с детьми Настя-Назерке успевает еще и работать в школе, заниматься самообразованием. Школа, уроки, планы, воспитательные мероприятия практически забирают все время. Но Анастасия Викторовна успевает и за домом присмотреть, и обед сварить вкусный, и проконтролировать учебу детей. Благодаря Интернету она свободно общается на английском языке со своими сверстниками и коллегами по всему миру. Особое место в этом занимает ее учитель мисс Меган. Это она подготовила девушку для пос­тупления в колледж, помогала во время учебы и даже после отъезда в США остается на связи. Преподаватель университета в Портленде постоянно общается со своей подопечной, советует, поддерживает, высылает необходимые книги и пособия.

Каждое воскресенье в назначенный час из маленького Тараса Аксуского района на связь с далекой Америкой выходит казахская Анастасия. Она рассказывает о том, как прошла неделя, уроки, как чувствуют себя дети, а мисс Меган делится своими новостями и обещает обязательно приехать и увидеть ее детей, дом. Настя спешит поделиться большими и маленькими радостями, каж­дым ярким мгновением дня, из которых и складывается ее одна большая счастливая жизнь.