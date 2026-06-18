И отдохнули, и знаниями вооружились

Полевая экспедиция «Сырлы Сандықтау» стала отличной возможностью для школьников Акмолинской области отдохнуть на природе, совместив при этом знакомство с богатым историко-культурным наследием родного края и научные исследования. Такую интересную поездку организовал для ребят Центр туризма, физической культуры, начальной военной и технологической подготовки областного управления образования.

фото пресс-службы управления образования

Экспедиция прошла на базе круглогодичного детского оздоровительного лагеря «Жас Дәурен», расположенного в живописном Сандыктауском районе.

Работали с ребятами интерес­нейшие спикеры. К примеру, научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Маргулана Валерий Шульга рассказал об историческом развитии регио­на, результатах археологичес­ких исследований и объектах культурного наследия в рамках проекта «Природа, история и археологические памятники Восточного Сандыктау». Школьники узнали много нового о родном крае, по-новому взглянули на значение научных исследований в изучении его истории.

Во время конкурса рисунков «Природа глазами детей» юные художники выразили свое восхищение красотой природы, изобразив лес, животных, рас­тения и живописные пейзажи Сандыктау. Дети уделили внимание и экологическим вопросам, необходимости бережного отношения к окружающей среде.

Настоящей исследовательской лабораторией под открытым небом стали практические занятия – один из самых содержательных этапов экспедиции. Занятия шли под руководством преподавателя специальных дисциплин Высшего технического колледжа Кокшетау Райхан Нарбаевой. Ребята изучали структуру и особенности лес­ной экосистемы, анализировали взаимосвязь между растительным и животным миром. Учились наб­людать за природой, собирать и обрабатывать данные.

Особое место в программе занял мастер-класс «ЭкоМастер: создаем будущее вместе». Ребята создавали декоративные композиции и изделия из природных и перерабатываемых материалов, узнали о принципах рационального использования ресурсов, сортировке отходов и важности их переработки.

В завершение экспедиции школьники защищали свои исследовательские проекты. Это были результаты их наблюдений, анализ собранных данных, выводы и предложения по сохранению окружающей среды.

Полевая экспедиция «Сырлы Сандықтау» стала для школьников не просто образовательным мероприятием, а настоящим путешествием в мир науки, природы и истории.