Как воспитать хороших людей?

фото предоставлено областной Детской деревней семейного типа

Стать примером

В этом году осуществилась заветная мечта восьмиклассника Алексея Жидкова – он стал чемпионом! На республиканском турнире по хоккею с мячом его команда заняла первое место. Теперь он кандидат в мастера спорта, планирует стать детским тренером. По словам мальчика, его достижения – во многом заслуга его наставника Закира Артыкова.

Серик Хайруллин – тренер по зимним видам спорта. Однажды он тоже увидел в своем подопечном Зинате Мамедове будущего чемпиона. Раскрыл потенциал ребенка. Сейчас Зинат учится в республиканской специализированной школе-интернате олимпийского резерва города Риддера.

Победитель, призер первенств по велоспорту Владислав Ермольчев также решил связать свою жизнь со спортом. Окончив специализированную школу-интернат олимпийского резерва, поступил в Уральский гуманитарный колледж по специальности «физичес­кая культура». А призер соревнований по греко-римской борьбе Никита Ельщин уже получил диплом по этой же специальности. Сейчас Владислав и Никита проходят военную службу.

И таких историй о том, как благодаря тренерам-наставникам меняются жизненные ориентиры детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, немало.

Шестой год в Уральске реализуется долгосрочная региональная программа «Наставничество», направленная на индивидуальное и коллективное сопровождение воспитанников областной детской деревни семейного типа. Ее координатор – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате ЗКО.

– Когда разрабатывали проект, воспитанниками детской деревни в основном были мальчики, – вспоминает директор учреждения Разия Суюнчалиева. – Дети были сложные, им не хватало отцовского воспитания. Поэтому для старта программы я предложила выбрать спортивное направление, чтобы известные спортсмены, тренеры стали для ребят мужским авторитетом. С участием в проекте у них перестраивается модель поведения, появились осознанность, больше уважения к старшим. У нас практичес­ки нет правонарушений. Наставниками у нас становятся заслуженные тренеры, выдающиеся спорт­смены, мастера спорта, чемпио­ны. Так, с Сашей Тужилкиным начинал работать известный конькобежец Абзал Ажгалиев, потом тренировки продолжила Анита Нагай. Личное знакомство с такими людьми уже важно для ребенка. Он старается не подводить своего наставника.

Метод кнута и пряника не работает!

Проект «Наставничество» – это не только про тренировки, мотивацию к победе и профориентацию в сфере спорта. Это еще и про общие интересы, жизненный опыт, социальные навыки, которыми тренер делится с подопечными.

– С мамами-воспитателями мальчишка не может поговорить, к примеру, о машинах, мотоциклах. И еще, конечно, такие мужские моменты, как просверлить, приварить, гвоздь забить, – говорит Закир Артыков. – Мы же не только тренируемся, мы сами приводим в порядок спортплощадку: когда надо траву выкосить или ворота починить, поправить сетку-рабицу на ограждении, выкопать ямы под покрышки, лед залить. Я показываю, как наточить коньки, клюшку изолентой обмотать, как краги зашить. Эти навыки ребятам на всю жизнь. Дети воспитываются не словами, а примером. Спорт дает возможность поверить в себя, почувствовать радость побед, достигнутых благодаря упорному труду, силе воли, командному духу, честной борьбе.

В тренерской работе Закир Намазович уже 38 лет. По его словам, взаи­моотношения между наставником и воспитанником основаны на доверии.

– Метод кнута и пряника с современными детьми не работает, – продол­жает он. – Нужно быть психологом, себя ставить на место ребенка, понять его мысли и переживания. Подбодрить, когда нужно. Воспитанники детской деревни особенно нуждаются в такой поддержке. Лесть и ложь они чувствуют не хуже взрослых. Спортивные достижения – это, конечно, важно. Но в первую очередь мы воспитываем хороших людей: честных, открытых, уважающих старших, помогающих младшим.

Поэтому во время занятий слу­чаются беседы с тренером по душам: о важности хорошей успеваемости, патрио­тизме, о вреде курения, алкоголя, нар­котиков. Запреты в лоб тут, конечно, не подходят...

Тренер по греко-римской борьбе специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1 Нариман Кайырманов – один из первых наставников проекта. Еще в 2007-м он организовал первую секцию по греко-римской борьбе в Уральском детском доме, работал в нем и ночным воспитателем. Его подопечными в проекте «Нас­тавничество» стали Михаил Скосарев и Никита Ельщин. Михаилу – 26 лет, сейчас он работает на шиномонтажке. С трудоустройством помог Нариман Джумабаевич. Еще двоих выпускников детской деревни устроил разнорабочим и каменщиком.

– Воспитанники детских домов обижены на судьбу, многие не скрывают этого. Отсюда такое поведение, правонарушения, – считает тренер. – Нужно показать, что их любят и поддержи­вают, что в них верят. Я вел Никиту не только в спорте. Ходил вместе с ним на вступительные экзамены в колледж. Контролировал его учебу, чтобы не пропускал занятия. Договаривался с преподавателями, что он закроет сессию после сборов, соревнований. В этом году Никите 20 лет, он сам изъявил желание отдать долг Родине. Мы с ним обговорили, что армия – серьезная школа мужества, взросления. А военный билет дает возможность устроиться на работу в полицию, службы ЧС, военные структуры. В университете, куда он уже зачислен, можно продолжить обучение после службы.

Наставники стали членами большой семьи детской деревни. Они – пос­тоянные участники культурно-спортивных мероприятий, проводимых в учреж­дении, поездок, походов, экс­курсий.

...А в семье лучше

Программа рассчитана на среднее и старшее звено школьников. С 2022 года ее участниками стали 73 воспитанника детской деревни. Пару лет назад на одном из заседаний комиссии по делам несовершеннолетних Разия Суюнчалиева внесла предложение добавить в проект направление «культура». Тем более что сейчас половина воспитанников деревни – девочки.

А еще было хорошо, если бы в судьбах ребят принимали участие целые предприятия. Когда подросток определится с выбором профессии, почему бы отдельному заводу, фабрике или

ателье не взять над ним шефство, выучить, трудоустроить, помочь в приобретении жилья? Такой подход обсуждался еще на самом старте программы, но для реализации задуманного необходимо провести масштабную подготовительную работу.

Сегодня детская деревня – единственное учреждение в ЗКО, где воспитываются дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. За последние десять лет в области за ненадобностью закрылись четыре учреждения подобного направления.

– Никакие самые отличные условия не заменят ребенку любящих родителей, – отмечает Разия Нуржановна. – Если не удается вернуть в родную семью, рассматриваем другие альтернативы – опеку, патронат, приемные семьи. Когда в октябре 2018 года я приняла детскую деревню, у нас было 79 детей. За пос­ледние три года в семьи (кровные, пат­ронатные и другие) устрое­но более 100 ребят. Это заслуга всей нашей

команды. На сегодня в детской деревне проживают 27 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. Это по Казахстану самый низкий показатель. Я всегда говорю: «Здесь хорошо, а в семье лучше. Горес­ти-радости нужно делить с близкими людьми. В деревне через пять-десять лет уже другие дети, другие мамы. А та семья, в которую ты пойдешь, она одна навсегда».

Есть еще один акцент в воспитании ребят: не нужно считать, что тебе все обязаны – государство, спонсоры. За каждое доброе дело нужно сказать спасибо, поблагодарить танцем, пес­ней, улыбкой. И уже сейчас думать, как строить свою жизнь так, чтобы спустя годы иметь возможность также поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Лето – время отдыха, походов, поез­док по путевкам. А для старшего звена воспитанников детской деревни – и первых подработок. С 15 сентября вновь возобновится плотная работа по проек­ту. На заседании комиссии подведут итоги и выберут новых наставников, которые станут для ребят, лишенных родительского участия, старшими муд­рыми товарищами.