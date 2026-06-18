Забота на деле

Общество
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Закрепленный в Конституции принцип социального государства дает семьям с детьми и людям с ограниченными возможностями чувство уверенности в завтрашнем дне.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Уже совсем скоро в силу вступает новый Основной закон. Он закрепляет ряд важнейших социальных гарантий. В статье 31 Конституции сказано: «Гражданину Республики Казахстан гарантируются минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, болезни, инвалидности, потере кормильца и по иным законным основаниям. В Рес­публике Казахстан поощряются доб­ровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность».

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что наша страна последовательно укрепляет статус социального государства. По словам исполняющего обязанности руководителя департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Восточно-Казахстанской области Натальи Литке, красноречивым доказательством является статистика. Например, за последние три года единовременное пособие на рождение ребенка выросло со 140,3 тыс. тенге до 164,3 тыс. тенге. Для многодетных семей такие выплаты увеличились с 232,6 тыс. до 272,5 тыс. тенге. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет за это же время выросло с 21 тыс. тенге до 25 тыс., а у многодетных – с 33 тыс. тенге до 38,5 тыс. на каждого малыша.

– Только за пять месяцев этого года мы назначили больше 2,7 тысячи пособий на детей, в том числе 323 многодетным семьям, – рассказала руководитель департамента. – Все это – реальные инвестиции в детство. У нас каждый год больше четырехсот семей получают пособия в связи с тем, что воспитывают детей с особенностями.

Сейчас в департаменте запустили пилотный проект, касающийся людей с ограниченными возможностями. Таким восточноказахстанцам дали возможность временного бесплатного пользования колясками и другими техсредствами. Их можно брать в аренду и возвращать, если они потребовали ремонта.

– Комиссия должна проверить, насколько изношено средство, и решить – отремонтировать или заменить на новое, – пояснила Наталья Викторовна. – Такой механизм позволит
быстрее обеспечивать граждан теми же колясками.

Большой моральной поддержкой для неравнодушных казахстанцев стало положение Конституции о поощрении волонтерства и благотворительности. На востоке страны в акциях добровольцев регулярно участвуют примерно 2 тыс. человек. Как отметили в областном управлении внутренней политики, благодаря сообществу в стране зачастую получают начинание важнейшие социальные проекты.

– Экологическое волонтерство, уход за пожилыми, работа в приютах для животных, поиск людей, помощь и поддержка в нештатных ситуациях, – перечислил направления руководитель управления Айдар Садырбаев. – Один из примеров – акция «Мейірімді Шығыс», когда участники помогли одиноким пожилым людям. Со временем к инициативе присоединилась вся страна.

Основой добровольчества всегда служит активная гражданская позиция. Например, волонтерская организация Татьяны Беркман известна тем, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Здесь собирают продукты и одежду для нуждающихся, ищут мебель и утварь, навещают постояльцев домов престарелых и хос­писов. В свою очередь экоактивисты Усть-Каменогорска, Алтая, Риддера, Шемонаихи из года в год наводят порядок на берегах Бухтармы, Иртыша и Ульбы, высаживают деревья. В Катон-Карагайском районе эковолонтер Вячеслав Орлов очистил от граффити скалы на популярном маршруте.

По словам Айдара Садырбаева, подобные поступки редко попадают в новостные сводки, но именно они меняют мир к лучшему.

#общество #реформа #конституция #СУСН

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