Возрождая землю, думать о будущем

фото Ришата Аскарбекулы

Итоги масштабной работы, направленной на развитие агросектора, были представлены журналистам в ходе пресс-тура, организованного по случаю празднования 90-летия района. В этом крае, известном уникальными природными ландшафтами, подарившем стране Мукагали Макатаева, Бердибека Сокпакбаева, Сагата Ашимбаева, представители СМИ ознакомились с новыми проектами в сфере сельского хозяйства, малого бизнеса и туризма.

В 2018 году району был возвращен самос­тоятельный статус. И это решение имело стратегическое значение не только с точки зрения административного управления.

Как отметил аким района Дастан Кудабаев, после восстановления статуса административной единице удалось выйти на траекторию устойчивого развития. Объем­ валовой продукции вырос более чем в два раза – с 26,7 млрд тенге в 2018 году до 56,6 млрд тенге в 2025-м. Основным драйвером экономики остается сельское хозяйство. Благодаря благоприятным природно-климатическим условиям и значительным земельным ресурсам здесь активно внед­ряются современные агротехнологии.

На плато Караой журналистам рассказали об одном из крупных аграрных проектов по возрождению орошаемого земледелия и картофелеводства. В сельскохозяйственный оборот возвращено 500 га земель, которые не использовались со времен СССР. Благодаря современным дождевальным установкам они вновь стали поливными угодьями.

Проект реализует кооператив Altyn DAN, объединивший местных фермеров. Совместное использование техники и ресурсов, внедрение новых технологий и сотрудничество с учеными позволили организовать испытание перспективных сортов картофеля и развивать семеноводство.

В нынешнем году картофель высажен на 250 га, урожай аграрии планируют поставлять компании PepsiCo для произ­водства чипсов. Сегодня водосберегаю­щие технологии применяются уже на площади свыше 2,5 тыс. га. В текущем году они будут внедрены еще на 1,8 тыс. га. Одновременно модернизируется водная инфраструктура: ведется восстановление шести водохранилищ, восьми магистральных и тринадцати внутрихозяйственных каналов. Это позволит повысить эффективность использования водных ресурсов и расширить возможности сельхозпроиз­водителей.

Уверенно развивается и животноводство, о чем свидетельствуют тучные стада овец и крупного рогатого скота на многочисленных пастбищах вокруг сельских округов.

– В районе насчитывается 66 тысяч голов крупного рогатого скота, 267 тысяч овец и коз, 42 тысячи лошадей. Работают более 2 300 крестьянских хозяйств. Особое внимание уделяется развитию племенного животноводства и внедрению современных методов селекции. Для этого между акиматом района и Казахским национальным аграрным исследовательским университетом подписан меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совершенствование породного состава скота, – рассказал аким района.

Поездка журналистов совпала с проведением агрофорума. На площадке мероприятия ученые, представители инс­титутов развития, бизнеса и фермерских хозяйств обсудили актуальные вопросы аграрного сектора.

Директор Казахского НИИ плодоовощеводства академик НАН РК Темиржан Айтбаев отметил, что специалисты института активно сотрудничают с аграриями района, предлагая отечественные сорта картофеля, моркови и свеклы, адаптированные к местным условиям и устойчивые к заболеваниям.

– Сегодня картофель занимает около 2,5 тысячи гектаров посевных площадей. Отрадно, что после длительного перерыва хозяйство «Таукел» получило статус семеноводческого и будет обеспечивать фермеров качественным посадочным материалом, – отметил он на полях агрофорума.

По мнению ученого, дальнейшее развитие отрасли подразумевает объединение фермеров в кооперативы, так как промышленное производство в растениеводстве требует больших площадей. Это позволит приобретать современную технику, строить хранилища, соблюдать севооборот и активнее внедрять научные разработки.

Одновременно в районе развивается переработка сельхозпродукции. На агрофоруме была представлена продукция ТОО «Qarasaz Food», выпускающего более десяти наименований молочных изделий. Благодаря сотрудничеству с СПК «Алматы» местные производители получили возможность реализовывать свою продукцию на рынке мегаполиса без посредников. Развиваются также мясопереработка и пчеловодство, фермеры осваивают выращивание овощей в теплицах. Впервые в районе начали выращивать клубнику.

Ветеран труда Босатхан Улдарбеков, многие годы проработавший на руководящих постах на районном и областном уровнях, убежден, что дальнейшее развитие отрасли невозможно без тесного взаимодействия с наукой. По его словам, необходимо возрождать селекционную работу, восстанавливать адаптированные к местным условиям породы животных и строго соблюдать породные стандарты.

Журналисты побывали в Сарыжазском сельском округе, где китайский инвестор реализует проект по выращиванию льна. С ходом работ ознакомился и аким Алматинской области Марат Султангазиев.

– Лен традиционно выращивается в северных регионах страны, а в Алматинской области эта культура проходит испытание впервые. Уже сейчас видно, что посевы хорошо адаптировались к местным условиям. Проект имеет высокий потенциал. Общий объем инвестиций составит четыре миллиарда тенге. Эта инициатива позволит создать новые рабочие места и станет дополнительным стимулом для развития сельских территорий, – отметил глава области.

Особое внимание уделяется поддержке молодежи, развитию малого бизнеса и повышению качества жизни сельчан. В селе Кайнар строится физкультурно-оздоровительный комплекс, а в селе Какпак молодые предприниматели соз­дали кооператив, получили помощь в приобретении племенных овец и строят откормочную площадку. В рамках программ «Игілік» и «Береке» предусмотрена дальнейшая поддержка проектов.

По словам акима области, серьезных проблем с жильем и объектами образования и культуры сегодня нет. Одним из наиболее актуальных вопросов остается газификация.

– Проектно-сметная документация уже разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы, определен подрядчик. В настоящее время решается вопрос финансирования строительства газовых сетей, – сообщил Марат Султангазиев.

Отдельное внимание уделяется развитию туризма. Природный потенциал Райымбекского района рассматривается как один из главных факторов развития приграничной территории.

По словам Марата Султангазиева, район обладает всеми предпосылками, чтобы стать одним из привлекательных туристических направлений Казахстана. Уникальная природа, горные озера, живописные долины и близость к легендарному пику Хан-Тенгри создают хорошие возможности для формирования новых туристических маршрутов.

В деятельность по развитию района активно включаются местные жители. В сельском округе Сарыбастау они соз­дали этноаул, где в юртах принимают туристов, знакомят их с национальными традициями и предлагают блюда казахской кухни. Гостям доступны конные прогулки, участие в доении кобылиц и знакомство с сельским укладом жизни. В прошлом году здесь принимали турис­тов из Китая и Израиля. Сейчас организаторы работают над продвижением проекта в социальных сетях.

Как отметил аким, в Алматинской области есть более 10 туристических локаций, вошедших в республиканскую карту. В этом году в Райымбекском райо­не установят около 200 юрт, в которых будут принимать туристов.

– Если визитной карточкой Кегенского района выступает озеро Каинды, то Райымбекский способен привлечь туристов первозданной красотой природы, живописными горными озерами и близостью к легендарному пику Хан-Тенгри. Уже сегодня на областном уровне разрабатываются соответствующие туристические маршруты, – сказал руководитель области.

К слову, из-за насыщенной программы одну ночь журналисты провели на туристической базе Han Taniri Village в урочище Акколь. Ее развивает молодой предприниматель Жомарт Ержанулы, который, получив зарубежное образование, несколько лет работал в Европе, но принял решение возвратиться в родные края, чтобы заниматься созданием новых туристических дестинаций.

Первыми инвестициями в дело стал его личный капитал, затем – заемные кредитные средства. Сегодня на территории турбазы размещены несколько глемпингов, юрты и гостевые дома. Есть современная светлая столовая. По словам бизнесмена, первозданная природа, горные реки, чистый воздух привлекают туристов из стран Европы и Китая, предпочитающих пешие прогулки.

Как отметил аким района Дастан Кудабаев, уже с 1 июля через действую­щий пограничный пункт в соседнем Уйгурском районе планируется прием первых организованных туристических групп из Китая. Одновременно продолжаются переговоры об открытии нового туристического перехода в направлении пика Хан-Тенгри.