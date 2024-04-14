Казахские авиакомпании отменили рейсы на Ближний Восток в связи со сложной ситуацией в регионе

Перевозчики в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи со сложной политической обстановкой в Иране, Ираке, Иордании, Ливане, Израиле, Египте, Сирии авиационной администрацией Казахстана проведена оценка степени угрозы текущей ситуации, по итогам которой казахстанским авиакомпаниям не рекомендовано использование воздушного пространства данных стран.

«В настоящее время казахстанские авиакомпании пересматривают расписания рейсов в целях их выполнения в обход воздушного пространства вышеуказанных стран. Авиакомпании внимательно следят за текущей ситуацией и в случае необходимости будут вносить изменения в свои расписания», - сообщает комитет гражданской авиации.

Рейсы КС-205 по маршруту Астана - Дубай и КС-897 по маршруту Алматы - Дубай авиакомпании Эйр Астана запланированы к вылету сегодня в 15:00 по времени Астаны.

«Рейсы QR-389/390 QR-391/392 по маршруту Доха - Алматы - Доха авиакомпании Qatar Airways, которые планировались к выполнению 13 и 14 апреля задержаны до неопределенного времени. В настоящее время авиакомпанией рассматривается вопрос изменения маршрута выполнения рейсов. Пассажирам оказываются услуги, предусмотренные действующим законодательством», - говорится в сообщении.

Пассажирам необходимо следить за статусом рейсов на официальных сайтах или через колл центры авиакомпаний.